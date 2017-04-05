Bayern Münih Yıkıldı

Bundesliga'nın 27. haftasında lider Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'a 1-0 mağlup oldu. Hoffenheim'a galibiyeti getiren golü 21. dakikada Andrej Kramaric kaydetti.



Bu sonuçla 65 puanda kalan Bayern Münih, 2017'de resmi maçlardaki ilk yenilgisini aldı.



Bundesliga'da son olarak 19 Kasım 2016'da Borussia Dortmund'a yenilen Bayern Münih, resmi karşılaşmalardaki son mağlubiyetini ise 23 Aralık 2016'da Rostov'dan almıştı.



Bundesliga'da bundan önceki son 15 maçında 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon ligdeki ikinci yenilgisini aldı.