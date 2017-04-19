Bayern Münih'ten UEFA'ya Şikayet

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile oynadığı rövanş karşılaşmasının devre arasında İspanyol polisinin Alman taraftarlara "yersiz ve ölçüsüz" müdahalesi gerekçesiyle UEFA'ya şikayette bulundu.



Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, karşılaşmanın devre arasında İspanyol polisinin kırmızı-beyazlı taraftarlara "kısmen sert bir şekilde saldırdığı" belirtildi.



Polisin bu davranışının yersiz ve ölçüsüz olduğu vurgulanan açıklamada, Bayern Münih'in İspanyol polisinin tutumu hakkında UEFA'ya şikayette bulunduğuifade edildi.



Ayrıca, olaylara ilişkin İspanyol polisinden bir açıklama isteneceği de kaydedildi.



Real Madrid'in 4-2 kazanarak yarı finale kaldığı maçın devre arasında İspanyol polisinin konuk taraftarların bulunduğu tribündecop kullanarak müdahale ettiği görüntüler televizyona yansımıştı.