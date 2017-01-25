Bayern Münih'ten Galatasaray'a Ribery Cevabı

FutbolArena - Erzincanspor'a 5 gol atan Lukas Podolski'yi tebrik edenler arasında eski kulübü Bayern Münih de yer aldı.
Lukas Podolski, kendisini tebrik eden Bayern Münih'in sosyal medya hesabına teşekkür ederken, paylaşımın ardından ilginç bir olay yaşandı.
'RİBERY'İ ASLA GERİ VERMEYECEĞİZ'
Bir Galatasaray taraftarı Bayern Münih'ten Ribery'i geri isteyince Alman kulübünden sürpriz bir paylaşım geldi. Sarı kırmızılı taraftarın isteğine videoyla karşılık veren Bayern Münih'in cevabı 'Asla' oldu.
Franck Ribery, 2004-2005 sezonun ardından olaylı bir şekilde Galatasaray'dan ayrılmış, önce Marsilya'ya, sonrasında Bayern Münih'e imza atarak yıldızlaşmıştı.
Kaynak: Futbolarena.com