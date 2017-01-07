Bayern Münih'te Thiago Sakatlandı

Bundesliga'nın köklü kulübü Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Thiago Alcantara'nın sakatlanarak antrenmanı terk ettiği belirtildi.



Bild Gazetesi, internet sitesinde verdiği bir habere göre, Thiago'nun bu sabah takımla beraber çıktığı antrenmanda sakatlandı. Haberde Thiago'nun, antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından sağ baldırını tutarak, oyunu bıraktığı belirtildi. Antrenmanı bırakmak zorunda kalan Thiago'nun takım doktorunun uyarısıyla, antrenman sahasından takımın kaldığı otele golf arabasıyla gidebildiği kaydedildi. Ünlü oyuncuya yapılacak detaylı muayenenin ardından, sakatlığının hangi boyutta olduğu açıklanacak.



Temel ELCİVAN - MÜNİH / DHA