Bayern Münih Seriyi Bitirdi

Bundesliga'nın 30. haftasında lider Bayern Münih sahasında Mainz'ı konuk etti. Hafta arasında Real Madrid karşısında uzatmalar sonucunda Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Ancelotti'nin öğrencileri, Mainz karşısında da maça sıkıntılı başladı. Henüz 3. dakikada Bojan Krkic, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.



Bu gole karşılık 16. dakikada Arjen Robben'den geldi ve skor denegelenmiş oldu. 40. dakikada penaltı kazanan Mainz, Brosinski ile penaltıyı gole çevirdi ve devreye 2-1 önde girdi.



İkinci yarıda tempoyu artırmaya çalışan Bayern, 73'te Thiago Alcantara ile skora tekrar dengeyi getirdi ve maçta bu skorla 2-2 sona erdi. Evinde dört maçtır kazanan Bayern Münih'in serisi sona ererken Mainz ise deplasmanda üç maç aradan sonra puanla tanıştı.



Bavyera ekibi 69 puanla liderliğini sürdürürken Mainz ise 35 puan ve averajla 13. sıraya yükseldi.