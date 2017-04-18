Bayern Münih'li Alonso, Efsane Olduğu Real Madrid'in Stadına Tekrar Çıkacak

Bayern Münih'in yıldızı Xabi Alonso, eski takımı Real Madrid'e karşı mücadele edecek. Deplasmandaki maç öncesi İspanyol futbolcu, sosyal medyadan "Özel maç olacak." dedi.

Bayern Münih'li Alonso, Efsane Olduğu Real Madrid'in Stadına Tekrar Çıkacak

Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Xabi Alonso, bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İspanyol oyuncu İnstagram hesabından, "Bernabeu'ya dönüş... Özel bir maç olacak." yazdı.

EVİNE GERİ DÖNÜYOR

Real Madrid formasıyla 5 sezonda 233 maça çıkan oyuncu, 1 kez Şampiyonlar Ligi 1 kez de lig şampiyonluğu yaşayarak taraftarın sevgilisi oldu.

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