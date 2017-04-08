Bayern Münih Farklı Kazandı
Bundesliga'nın 28. haftasında Bayern Münih, evinde ağırladığı Borussia Dortmund'u 3 farkla mağlup etti.
Bundesliga'nın 28. haftasında Bayern Münih, evinde ağırladığı Borussia Dortmund'u 3 farkla mağlup etti.
Kaynak: Dunya.com
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