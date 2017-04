Bayern Münih'e 2. Darbe; Neuer 8 Hafta Yok

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında dün akşam oynanan maçta Real Madrid'e 4-2 yenilen Bayern Münih'te, bir üzücü gelişme daha yaşandı.



Alman spor basınında yer verilen haberlere göre, dün akşamki maçta sol ayağından sakatlanan Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer'in 8 hafta sahalardan uzak kalabileceği kaydeldi. Sol ayağından sakatlanan 31 yaşındaki tecrübeli kaleci Manuel Neuer'in ayağında kırık olabileceği belirtildi. Münih'te yapılacak muayenenin ardından durumu daha net belli olacak olan Manuel Neuer'in, söz konusu sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı yönündeki tahminler ağırlıkta. Bundan sonraki Bundesliga ve Almanya Kupası için oynanacak önemli maçlara Manuel Neuer'den yoksun olarak çıkması kesin gözüyle bakılan Bayern Münih'te, Real yenilgisinden sonra ikinci bir üzüntü yaşanıyor yorumları yapıldı.



Temel ELCİVAN, DUİSBURG/DHA