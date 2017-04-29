Bayern Münih Bitime 3 Hafta Kala Şampiyonluğunu İlan Etti

Bayern Münih bugün oynadığı Wolfsburg maçını 6-0 gibi bir farkla kazanarak bitime üç hafta kala 27. şampiyonluğunu ilan etti.



Wolfsburg maçını kazanarak puanını 73'e çıkaran Münih ekibi şampiyonluk yarışında 63 puana ulaşan RB Leipzig'e bitime üç hafta kala 10 puan fark yaparak üst üste 5. şampiyonluğuna imza attı. Wolfsburg maçında Bayern'in gollerini David Alaba (1), Arjen Roben (1), Joshua Kimmich (1) Thomas Müller (1) ve Robert Lewandowski (2) attı. - İSTANBUL