Bayern Münih, Beşiktaş-Olympiakos Maçındaki Seyirci Yasağını Eleştirdi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Alman devi Bayern Münih, sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk etti.

BAYERN'DEN BEŞİKTAŞLI GÖNDERME

Bayern Münih taraftarları, Beşiktaş ve Olympiakos'ın yazılı olduğu üç kısımlı bir pankart açıp, "Deplasman seyircisi yasaklamak seçenek değil. Futbolun düşmanı UEFA!" mesajı vererek UEFA'ya sert çıktı.