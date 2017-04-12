Bayern Münih, Beşiktaş-Olympiakos Maçındaki Seyirci Yasağını Eleştirdi

Bayern Münih taraftarları, Beşiktaş pankartı açarak "Deplasman seyircisi yasaklamak seçenek değil. Futbolun düşmanı UEFA!" şeklinde eleştiride bulundu.

Bayern Münih, Beşiktaş-Olympiakos Maçındaki Seyirci Yasağını Eleştirdi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Alman devi Bayern Münih, sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk etti.

BAYERN'DEN BEŞİKTAŞLI GÖNDERME

Bayern Münih taraftarları, Beşiktaş ve Olympiakos'ın yazılı olduğu üç kısımlı bir pankart açıp, "Deplasman seyircisi yasaklamak seçenek değil. Futbolun düşmanı UEFA!" mesajı vererek UEFA'ya sert çıktı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Şampiyonlar Ligi, Bayern Munich, Bayern Münih, Real Madrid, Olympiakos, Besiktaş, Beşiktaş, Futbol, Madrid, Münich
3