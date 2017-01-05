Bayern Münih, Almanca Öğrenmeyen Futbolculara Para Cezası Verecek

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in başkanı Uli Hoeness, Almanca öğrenmeyen yabancı futbolculara para cezası verileceğini söyledi. Hoeness, soyunma odasında Almanca konuşulması gerektiğini savunurken aksi halde takım içinde gruplaşmaların olacağını iddia etti.

"DİL ÖĞRENMEYEN, KULÜBÜ BASAMAK OLARAK GÖRÜR"

Bild'e konuşan Hoeness'in açıklamaları şöyle;

"Takımla bütünleşmek için dilini öğrenmek zorundasınız. Takım içi konuşmalara katılamamanız iyi bir şey değil. Takımla bütünleşmek istiyorsanız, dilini öğrenmek zorundasınız. Bunu yapmamanız, o kulübü sadece bir basamak olarak gördüğünüzün işaretidir"

ZORLUK ÇEKENLER VAR

Bayern'in kadrosunda yer alan Brezilyalı Douglas Costa, Portekizli Renato Sanches ve Fransız Kingsley Coman gibi oyuncuların Almanca öğrenmekte zorluk çektiği ifade ediliyor.