Bayern'in 1 Numaralı Üyesi Hayatını Kaybetti

Bayern Münih'in 1 numaralı üyesi Josef Binder 96 yaşında hayatını kaybetti.



Bayen Münih kulübü, 80 yıllık kulüp üyesi Josef Binder'in yılbaşından kısa bir süre önce hayata gözlerini yumduğunu açıkladı. 1 Temmuz 1936 tarihinde Bayern Münih'e üye olan Binder, İkinci Dünya Savaşı öncesi kulübün genç takımında oynadı. Savaşta Alman ordusunda görev yapan ve esir düşen Josef Binder, savaşın bitiminden sonra Bayern Münih'in ikinci takımında oynamaya devam etti.



Bayern Münih Kulübü Başkanı Uli Hoeness, "Josef Binder inanılmaz bir süredir üyemizdi. Kulübün tarihinin büyük bir bölümünü bizzat yaşadı. Kendisi Bayern Münih tarihinin bir parçası oldu" dedi. Bayern Münih'in eski başkanı Karl Hopfner ve kulüp sekreteri Benjamin Folkmann, iki ay önce Binder'i evinde ziyaret edip üyeliğinin 80. yılını kutlamışlardı.



(Fotoğraf) - Nih