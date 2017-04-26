Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması'nın kazananları belli oldu

"Daha İyi Bir Yaşam" temasıyla gerçekleştirilen 458 projenin katıldığı yarışmanın bu yılki birincisi, borik asitle çalışan pil geliştiren İzmir Atatürk Lisesi öğrencisi Zekihan Özerdem oldu. İkinciliği, İzmir Özel Türk Koleji Fen Lisesi'nden Aylin Gökmen ve R. Kerem Şahin, hindistan cevizi yağının meme kanseri hücreleri üzerindeki etkisinin inceledikleri projeleriye elde etti. Üçüncülük ödülü ise; "Yapay Zekâ Kullanımıyla Kanser Hücrelerinin Tespiti" isimli proje ile yapay zekâ alanındaki son tekniklerden biri olan derin öğrenme metoduyla kanser hastalarını analiz eden İstanbul Koç Özel Lisesi öğrencileri Gün Kaan Aygen ve İsmet Berkay Çelik'in oldu. Bayer Özel Ödülü'nü ise "SBH Hidrolizi İçin İnovatif Yaklaşımlarla Katalizör Sentezleri" isimli proje ile SBH'nin hidrolizinden elde edilen hidrojen gazı geliştiren Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim Ve Sanat Merkezi öğrencileri Yunus Alper Bağcılar ve Seyitalp Böyükata aldı.

Kazanan ve finale kalan öğrencilere ödülleri ve plaketleri, Bayer Türk çalışanlarının da katıldığı özel törende verildi. Törende öğrencileri kutlayan Bayer Türk Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü Nevra Çağman şunları söyledi: "Bayer olarak en iyi bildiğimiz işe, yani bilime odaklanarak, toplumsal anlamda sürdürülebilir ve katma değer yaratan sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Toplum Gönüllüsü Gençlerimizle omuz omuza 5 yıldır yürüttüğümüz Bayer Genç Bilim Elçileri ve üçüncü yılını tamamladığımız Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması projelerimiz sayesinde, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ilköğretim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi bilim insanı olma yönünde yüreklendiren çalışmalarımıza devam edeceğiz".