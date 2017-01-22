Bayer Leverkusen, Hakan ve Ömer'in Golleriyle Hertha'yı 3-1 Yendi

Bayer Leverkusen, evinde Hertha Berlin'i 3-1 mağlup etti. Almanya Bundesliga'nın 17. hafta mücadelesi BayArena'da oynandı.

MİLLİLER COŞTU

Bayer Leverkusen'de milli oyuncularımız sahneye çıktı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Ömer Toprak ile 36. dakikada penaltıdan ve 88. dakikada Kampl'ın asistinde Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Hertha Berlin'in tek sayısını 44. dakikada Stocker kaydetti. Çalhanoğlu, bu maçtaki 2 golle birlikte, ligdeki 6. golünü atarken, Ömer Toprak ise ilk gol sevincini yaşadı.