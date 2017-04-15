Bayer Leverkusen: 0 Bayern Münih: 0

Almanya'da üst üste 5. şampiyonluğa çok yakın Bayern Münih, 2013'ten beri deplasmanda gol atamadığı Bayer Leverkusen'e yine takıldı. İlk yarıda ev sahibinde Ömer Toprak, Bayern'in bir şutunu çizgiden çıkarırken, Tin Jedvaj, 59'da 2. sarı karttan oyun dışı kaldı ve Leverkusen'i 10 kişi bıraktı.



Özellikle rakibinin eksik kalmasının ardından oyunda iyice üstünlüğü ele geçiren Bayern, buna karşın istediği golü bir türlü bulamadı ve maç 0-0 sona erdi.



Tayfun Korkut yönetimindeki Bayer, bu sonuçla rakibine son son sekiz haftada ikinci puan kaybını yaşattı. Bayern ayrıca, BayArena'daki son 10 maçın 9.'sunda da galip gelemedi.



Leverkusen bu sonuçla puanını 36'ya, Bayern Münih ise 69'a çıkardı. Buna karşın Münih'le en yakın takipçisi Leipzig ile bitime 5 hafta kala puan farkı 8'e indi.