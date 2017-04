Baydemir: Her Kışın Sonu Bahardır

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Sözcüsü Osman Baydemir,"Kürtlerin kendi hak ve özgürlükleri ile Meclis'te kendilerine yer bulmalarına izin vermek istemediler. Ama her kışın sonu bahardır, bunu herkes bilsin" dedi.



Referandum çalışmaları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne gelen HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Sözcüsü Osman Baydemir, Yüksekova Devlet Hastanesi karşısında miting yaptı. Miting alanına HDP ve DBP ilçe örgütü tarafından Türkçe ve Kürtçe 'Hayır' yazılı pankartlar asıldı. Mitinge gelenler güvenlik önlemleri altında tek tek aranarak alana alındı. HDP Sözcüsü Baydemir mitingte yaptığı Kürtçe konuşmasında şöyle konuştu:



"Yüksekova halkını sahiplenme duygusu, direniş ruhu sınırları aşmış durumda. 40 milyon Kürdün derdinin tek çaresi özgürlük ve birliktir. Tüm dünyanın, düşmanların, dostların gözü Yüksekova'da. Siz bir rekor ile vekillerinizi seçtiniz. Ama Kürtlerin kendi hak ve özgürlükleri ile mecliste kendilerine yer bulmalarına izin vermek istemediler. Ama her kışın sonu bahardır, bunu herkes bilsin. Saddam çıkardığı yasalar ile yargılandı. Bütün zulüm edenlerin sonu böyle olmuştur. Yüksekova halkına bu zulmü görenler de unutmasınlar ki aynı senaryolarla karşı karşıya kalacaklar. Yüksekova'nın oy rekoru, sesi referandum da Ankara'ya kadar gidecek."



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Sırtımızı PYD'ye dayarız, PKK'ya dayarız' diyorlardı. Kendinizi sıkıntıya sokmayın. Biz ona 4 tane duvar verdik, şimdi istediği duvara sırtını dayasın' şeklindeki sözlerini hatırlatan Baydemir, "Tüm özgürlüklerin kısıtlandığı bir yerde zaten her taraf duvardır. Ama bu duvarın yıkılması halkların elinde. Onlar şunu bilsin ki kurt ile tilkinin ittifakından bir şey çıkmaz. Biz yıkımı gören Yüksekova'nın direnişinden feyz alıyoruz" dedi. - Hakkari