Bayburt Valisi Ustaoğlu'nun Ziyaretleri

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, bazı kamu kurumları ile yöneticilerine ziyaretlerde bulundu.



Vali Nihat Üçyıldız Caddesi üzerinde yapımı devam eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmet binasını ziyaret ederek incelemerde bulunan Ustaoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Kenan Eroğlu ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka'dan bilgi aldı.



Daha sonra Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ile Defterdar Yüksel Ertekin'i makamlarında ziyaret eden Vali Ustaoğlu, hayırlı olsun temennisinde bulundu.



Vali Ustaoğlu'na ziyaretinde Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Hayri Tacın, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ve Tamer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural da eşlik etti.