Bayburt Valisi Ustaoğlu'nun Köy Ziyaretleri

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu Harmanözü köyünü ziyaret etti.



Vali Ustaoğlu kent merkezinde başlattığı mahalle odası buluşmaları kapsamında köy ziyaretlerine başladı.



Mahalle ve köy odası buluşmalarının amacının devletin halkla buluşması olduğunu belirten Ustaoğlu, "Kardeşliğimizi, birlikteliğimizi, dayanışmamızı pekiştirmek adına böyle bir çalışma gerçekleştirdik." dedi.



Ustaoğlu bu buluşmalarla vatandaşın isteklerini yada yaşadığı sıkıntıları ilk elden ilgililere iletme fırsatı bulduğunu ifade ederek, devlet olarak her zaman vatandaşların istek ve taleplerine açık olduklarını söyledi.



Vali İsmail Ustaoğlu'na ziyareti sırasında Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut ile Göç İdaresi İl Müdürü Hüsnü Yağmur eşlik etti.?