Bayburt Üniversitesine Yeni Fakülte

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Sanat ve Tasarım Fakültesi açılması kararı alındığını bildirdi.



Prof. Dr. Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, fakültenin açılmasıyla ilgili onayın Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayından geçtiğini belirterek, kentin kültür ve tarihine fakültenin önemli katkılar kazandıracağına vurgu yaptı.



Fakültede birçok programın yer alacağına değinen Coşkun, "Üniversitemizin gelişmesi ve büyümesi aşamasında geçmişte olduğu gibi bugün de güçlü desteklerini yanımızda bulduğumuz başta Maliye Bakanımız sayın Naci Ağbal'a, milletvekilimiz sayın Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu'na ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mehmet Ali Yekta Saraç'a teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.