Bayburt Üniversitesi Şehir Arşivi Kuracak

Bayburt Üniversitesi kendi bünyesinde şehir arşivi kuracak.



Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun başkanlığında düzenlenen toplantıda, üniversite senatosu, Bayburt Şehir Arşivi"nin kurulması kararı aldı.



Toplantıda konuşan Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde kurulacak olan Bayburt Şehir Arşivi ile Bayburt'un şehre açılan penceresi olmayı hedeflediklerini söyledi.



Öncelikli hedefin şehrin tarihi hafızası olmasının yanında, bünyesindeki tüm materyaller ile yeni araştırma ve yayınlara zemin hazırlamak olduğunu aktaran Coşkun, "Bu maksatla arşiv tüm araştırmacılara açık olup arşiv kişisel başvuru ve internet aracılığı ile incelenebilecektir." ifadelerini kullandı.



Kurulacak arşivde arşiv belgeleri, kitap, gazete, dergi, yıllık, makale, fotoğraf, film gibi yazılı ve görsel dokümanlar bir araya getirilerek kalıcı bir ortak değer oluşturmak amaçlanıyor.