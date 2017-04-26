Bayburt Üniversitesi Rektörü Coşkun'a Ziyaret

Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun, başarılı öğrencilere tablet hediye etti.



Coşkun, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü'nün Deniz Feneri ve İmam Hatip Mezunları Derneği ile ortaklaşa yürüttüğü "İyilik Okulları" kapsamında, Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Öğrencileri, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi müdür yardımcıları Adem Durulmuş ve Öcal Varınca ile TEOG'da başarılı olan öğrencileri makamında kabul etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Coşkun, desteklerinden dolayı Bayburtlu iş adamı Temel Okutmuş'a teşekkür etti.



Projenin Bayburt koordinatörlüğünü yapan Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi müdür yardımcıları Durulmuş ve Varınca, projenin amacı hakkında Rektör Coşkuna bilgi verdi.



Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Halil İbrahim Şimşek'in de hazır bulunduğu ziyarette, Rektör Coşkun, başarılı öğrencilere Bayburtlu İş adamı Temel Okutmuş'un destekleriyle temin edilen tabletleri dağıttı.



Öğrencilerle bir süre sohbet eden Coşkun'a, proje koordinatörleri Durulmuş ve Varınca projeye katkılarından dolayı teşekkür etti.