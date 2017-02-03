Bayburt Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun başkanlığında gerçekleştirildi.



Rektörlük binasındaki senato odasında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk, il Milli Eğitim Müdür Vekili Kemalettin Karabulut ve diğer ilgililer katıldı.



Coşkun, üniversitelerin bulundukları şehirler başta olmak üzere ülke gelişiminde önemli rol üstlendiklerini belirterek, "Bu kapsamda Bayburt Üniversitesi kurulduğu günden başlayarak özellikle son yıllardaki çalışmalarla Bayburt'a çeşitli alanlarda değer katmaya devam etmektedir." diye konuştu.



Toplantıda, üniversite sanayi iş birlikteliğinin geliştirilmesi başta olmak üzere birçok alanda Bayburt'un geleceğine yönelik çeşitli çalışmaların değerlendirileceğini ifade eden Coşkun, "Üniversitemiz tüm imkanları ile Bayburt başta olmak üzere bölge ve ülkeye çeşitli alanlarda katkı sağlayacak birçok alandaki çalışmalara destek olmaktadır. Ayrıca biz de bu kapsamda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.