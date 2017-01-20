Bayburt'un Ekonomisine "Taş" Etkisi

ABDULKADİR NİŞANCI - Bayburt taşının daha ekonomik üretilebilmesi ve ihracatının artırılması amacıyla Avrupa Birliği projesi kapsamında kentte kurulan Doğaltaş İşleme Tesisi deneme üretimlerine başladı.



Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Doğaltaş İşleme Tesisinin Genel Müdürü Tamer Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu an deneme kesimlerinin yapıldığı tesisin nisan ayı itibarıyla ticari faaliyetlerine başlayacağını söyledi.



Çevik tesisin, bölge ve ülke doğal taş sektörünün yanında Ortadoğu ile Orta Asya pazarı için de önemli bir tesis olduğunu söyledi. Henüz deneme üretimi sürecinde olunmasına rağmen İranlı yatırımcılardan talepler almaya başladıklarını belirten Çevik, "İran'da bu tür altyapı yatırımları çok yapılmış değil. Yani ambargodan kaynaklı olarak bu tür makinelere sahip olmadıkları için sadece blok satabilir durumdalardı. Yaptığımız yatırım onlar için de uygun oldu. Nakliye açısından bize de yakın oldukları için Trabzon Limanı'nı kullanarak ihracatlarını Türkiye üzerinden yapmayı planlıyorlar." dedi.



Tamer Çevik, İran dışında Suudi Arabistan'dan da teklif aldıklarını ve önümüzdeki günlerde bazı sektör temsilcilerinin Bayburt'a gelerek tesisi gezeceklerini anlattı.



Önemli doğal taş rezervlerine sahip Bayburt'ta böylesi teknolojiye sahip bir tesisin kurulmasının il ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına işaret eden Çevik, tesisin sadece Bayburt'un değil, çevre illerin doğal taşlarının da işleneceği bir tesis olacağını, bu çerçevede bazı firmaların numune bloklar gönderdiklerini bildirdi. Çevik, fabrikada kesmekte oldukları blokların hem Bayburt'un yerel taşları hem de çevre illerden gelen bağışlanmış bloklar olduğunu söyledi.



Amasya ve Sivas bölgesinden de bağış bloklar geldiğini anlatan Çevik, "Bu, fabrikaya olan talebin yüksek olacağını gösteriyor ve bize heyecan veriyor. Aynı zamanda İran'dan bloklar gelecek. İran'daki ham madde tedariki vasıtasıyla oradan da çeşitlendireceğiz keseceğimiz mamulleri." diye konuştu.



Deneme üretiminin olumlu başladığını vurgulayan Çevik, şunları kaydetti:



"Olumlu ve hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bundan sonraki süreçte fuarlarımız, pazarlamayla ilgili çalışmalarımız olacak. İzmir'de fuar var ve ona katılmayı hedefliyoruz. Zaten dünyadaki sayılı fuarlardan. Akabinde mayıs ayında Suudi Arabistan'da, yine Dubai'de fuar var. Bizim hedef pazarlarımız buralar ağırlıklı olarak. Orta Asya ve Türki Cumhuriyetlere de satış planlıyoruz. Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkelerden bize başvuranlar oluyor. Çeşitli firmalar fabrikamız vasıtasıyla taş kestirmek istediklerini bizlere ilettiler. Dolayısıyla potansiyelimizin arttığını görüyoruz. Bu da bize ümit veriyor."



"Bayburt taşı sanatsal faaliyetler için uygun"



Bayburt taşının sanatsal faaliyetler için uygun bir taş olduğunu ifade eden Çevik, "Bayburt taşı camilerde çok kullanılıyor, kaplama taşı, dekoratif taşlar olarak. Bizim burada iki tane özel makinemiz var, sanatsal, dekorasyon işlerini yapıyor. Birisi beş eksenli robotumuz, bir de su jetimiz var. Bu iki makineyi kullanarak Bayburt taşıyla çok güzel tasarımlar oluşturacağımızı düşünüyoruz. Bununla ilgili ön çalışmalara başladık." şeklinde konuştu.



Çevik, fabrika sayesinde bölge ekonomisinde bir hareketlenme olacağını düşündüklerini yineleyerek, "Ocak sahipleri blok olarak çıkarttıkları taşları nakliye dezavantajlarıyla pazarlara ulaştırmakta zorluk çektikleri için ekonomik gelmiyordu onlara ocak çalıştırmak. Fakat fabrikamız kurulduktan sonra artık daha ekonomik olacak. Çünkü biz keseceğiz ve katma değer Bayburt'ta oluşacak ve nakliye maliyetleri biraz daha düşecek. Dolayısıyla ocak yatırımlarının artacağını ve ekonominin canlanacağını, istihdamın artacağını ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.