Bayburt'taki Zincirleme Trafik Kazası

Bayburt'ta, dün gece meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Mehmet Gülhan'ın cenazesi, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın da katıldığı törenle toprağa verildi.



Gülhan için Kaleardı Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Törene, Gülhan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Maliye Bakanı Ağbal ile AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ve vatandaşlar katıldı.



Bakan Ağbal, Gülhan'ın ailesi ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.



Gülhan'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaleardı Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.



Bayburt'ta Turgut Özal Bulvarı'ndaki köprülü kavşakta dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı.