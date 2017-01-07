Bayburt'ta zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı



BAYBURT'ta buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 27 yaşındaki Mihraç Akbaş, 20 yaşındaki Çağlayan Halit Şahin ve 24 yaşındaki Mehmet Gürhan hayatını kaybetti, kazada 5 kişi de yaralandı.



Kaza saat 20.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde, Turgut Özal Bulvar'ındaki köprülü kavşakta meydana geldi. Bayburt'tan Erzurum istikametine seyir halinde olan 69 AK 108 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkınca takla attı. Kazaya sağlık ve kurtarma ekiplerinin müdahalesi sırasında aynı yöne seyreden ancak sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 06 DK 4226 plakalı TIR, sürücünün kazayı görünce frene basması sonrasında buzlu yolda duramadı ve kontrolden çıktı, aynı yöne seyreden 69 AE 111 plakalı minibüse çarptı. Arkadan gelen 61 TK 492 plakalı otomobil ise TIR'ın altına girdi.



Feci kazada 61 plakalı otomöbilde bulunan 27 yaşındaki Mihraç Akbaş ve 20 yaşındaki Çağlayan Halit Şahin olay yerinde, 24 yaşındaki Mehmet Gürhan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Gürsoy Kadakal, Nurcan Seyhan, Eda Seyhan, Alperen Seyhan ve Serkan Altınay ise Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.