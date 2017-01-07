Bayburt'ta Zincirleme Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı

– BAYBURT'ta buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.



Kaza, saat 20.00 sıralarında Esentepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvar'ındaki köprülü kavşakta meydana geldi. Bayburt'tan Erzurum yönüne giden henüz sürücüsü öğrenilemeyen 69 AK 108 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp takla attı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri, olaya müdahale ederken bu sırada 06 DK 4226 plakalı TIR'ın sürücü, kazayı fark edip frene bastı. Duramayan TIR, aynı yöne giden 69 AE 111 plakalı minibüse çarptı. Arkadan gelen 61 TK 492 plakalı otomobil ise TIR'ın altına girdi.



Kazada, 61 TK 492 plakalı otomobilde bulunan 27 yaşındaki Mihraç Akbaş ve 20 yaşındaki Çağlayan Halit Şahin olay yerinde, 24 yaşındaki Mehmet Gürhan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Yaralanan Gürsoy Kadakal, Nurcan Seyhan, Eda Seyhan, Alperen Seyhan ve Serkan Altınay ise Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



- Bayburt