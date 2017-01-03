Bayburt'ta Yangınzedelere Yardım

Bayburt'ta çıkan yangında evleri ve ahırları yanan vatandaşlara yem desteği sağlandı.



Ziraat Odası, Gençosman köyünde ağustos ayında meydana gelen yangın nedeniyle hayvancılık yapan ailelerin hayvan yemi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yardımda bulundu.



Vali İsmail Ustoğlu, yardım kapsamında 11 ev ile ahırın tamamen yandığı Gençosman köyünü ziyaret etti.



Yangında evleri yanan ve AFAD tarafından köy meydanında kurulan konteyner evlerde yaşayan vatandaşlarla görüşen Ustaoğlu, baharla evlerinin yapımına başlamayı planladıklarını söyledi.



Ustaoğlu, köy sakinlerince kendilerine gösterilecek uygun bir yere bu evleri inşa edeceklerini belirterek, "Bu tür afet olan yerlerde olaydan sonraki yerlerin tespiti ve hak sahiplerine yer verilmesi hususu öncelikli olarak ihtiyaç sahibi kişilerin gösterecekleri tapulu alanlardır." dedi.



Yaşanan üzücü olayın ardından devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, "Yaşadığınız bir acı olay var, üzüntü verici bir olay var. Artık bundan sonraki süreçte devletimiz daha olayın ilk dakikasından itibaren sizlerin yanında. İlk etapta yerleşiminizi geçici olarak AFAD aracılığıyla burada sağladı. Tabii ki bunlar biraz zor şartlar ama en azından bir mekanda belirli ihtiyaçlarınızı karşılamaya çalıştık." diye konuştu.



Vali Ustaoğlu, Bayburt Zirat Odası Başkanlığının yaptığı yardımın bu toprakların bir kadirşinaslığının örneği olduğunu dile getirerek, "Bu memlekette bunlar bizim en büyük güvencemiz, en büyük moralimiz. Bu vesileyle ben ziraat odası başkanı şahsında tüm yönetime ve üyelerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Konuşmanın ardından hayvancılıkla uğraşan ailelere 250'şer kilogram hayvan yemi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce de suluk dağıtıldı.