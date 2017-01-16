Bayburt'ta Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Bayburt'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük geçen yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.



Orman ve Su İşleri Bayburt Şube Müdürlüğü ekipleri ile üniversite öğrencileri, Aslandağı mevkisinde belirlenen alanlara, kuşlar için buğday, tavşanlar için de ot bırakıldı.



Orman ve Su İşleri Bayburt Şube Müdürü Alparslan Katırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının besin bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti.



Özellikle ocak ayının 15'inden sonra her yer karla kaplandığı için yaban hayatının desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Katırcı, kurum olarak özellikle bu dönemlerde yaban hayatını desteklediklerini söyledi.



Katırcı, bugün de İlim Yayma Cemiyeti üyesi öğrencilerle yemleme çalışması yaptıklarını anlatarak, "Bu yemleme çalışmasında özellikle kuşlar ve keklikler için buğday attık. Bir miktar da tavşanlar için ot bıraktık." dedi.



Yaban hayatının özellikle 15 Ocak'tan itibaren şubat sonuna kadar desteklenmesi gerektiğini kaydeden Katırcı, kurum olarak bu kış sezonunda bugüne kadar doğaya yaklaşık 700 kilogram yem bıraktıklarını, hedeflerinin sezon sonuna kadar 1,5 tonluk yemleme olduğunu belirtti.