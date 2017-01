Bayburt'ta Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı

Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurul toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, Yönetim kademesinde bulunanlar olarak uyuşturucuyla mücadele konusunda kendilerine ciddi sorumluluk düştüğünü ve ilde görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının amirleriyle birlikte uyuşturucuyla mücadele noktasında ne gibi tedbirler alınması gerektiğini değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini ifade etti.



Vali İsmail Ustaoğlu uyuşturucu kullanımının genç nesli tehdit eden önemli unsurların başında geldiğini belirterek, elde edilen veriler doğrultusunda Bayburt'ta uyuşturucu kullanımının Türkiye'de ki diğer illere kıyasla yok denecek seviyelerde olduğunu dile getirdi. Uyuşturucuyla mücadele konusunda herkese ciddi sorumluluklar düştüğüne vurgu yapan Vali İsmail Ustaoğlu, "Allah'a şükür Bayburt'ta bu noktada her hangi bir sıkıntı yaşamasak da, bu konuda hem ilin yöneticileri hem de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) olarak ilimizde bunun en alt seviyelerde tutulması için elimizden gelen gayreti de göstermek zorundayız." dedi.



Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle önemli bir yerde bulunduğuna değinerek sözlerine devam eden Vali İsmail Ustaoğlu, "Türkiye'nin, Avrupa, Asya, Rusya ve Afrika ülkelerini birbirine bağlayan stratejik bir konumda olması bu mücadelenin daha da zorlaşmasına sebep oluyor. Sınır ülkelerimizin arka coğrafyasında yer alan gelişmemiş ülkeler bu maddelerin imalatında maalesef dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemiz üzerinden bu zararlı maddelerin farklı ülkelere taşınması gibi girişimlere zaman zaman şahit oluyoruz. Bu zararlı maddeler ülkemizde şu an için gençlerimize yönelik ciddi bir tehdit durumunda. İlimiz açısında bu noktada bir sıkıntımız yok ama birazdan paylaşacağımız eylem planı çerçevesinde gerekli tedbirlerimizi alarak bu maddelerle olan mücadelemiz devam edecek." Diye konuştu.



Vali İsmail Ustaoğlu'nun ardından söz alan Sağlık İl Müdürü İlker Hancı ise Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadele konusunda yürüttüğü çalışmaların çok yönlü ve ilgili kurumların geniş katılımıyla yapılması dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından örnek ülke olarak gösterildiğini aktardı. Uyuşturucuyla mücadele noktasında eylem planı hazırlandığını bildiren Sağlık İl Müdürü İlker Hancı, "Uyuşturucuyla mücadele konusunda çeşitli bakanların katılımıyla Aralık ayı başında bir çalıştay yapıldı. Bu çalıştayla ilgili olarak hazırlanan raporlar şu an elimize ulaşmış değil. Bununla ilgili olarak bizimde yaptığımız bir takım çalışmaları ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağız. Diğer yandan Ülke genelinde bu maddelerle mücadele konusundan yürütülen çalışmalar mücadelenin çok boyutlu olması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından takdirle karşılanmış ve diğer ülkelere örnek olması için kitapçık haline getirilmiş." İfadelerini kullandı.



Sağlık İl Müdürü İlker Hancı, konuşmasının ardından Sağlık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Uyuşturucuyla Mücadele Eylem Planı hakkında açıklamalarda bulunarak planla belirtilen kurumlar tarafından bu konuda kurullar oluşturulacağını ve detaylı bir yol haritası hazırlanacağını kaydetti.



Katılımcıların görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona eren toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, ve ilde görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı. - BAYBURT