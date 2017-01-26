Bayburt'ta Tarfik Kazası: 1 Ölü

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. Kazaya müdahale etmek için giden iki ambulans buzlanmanın etkisiyle kayarak tıra çarptı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, trafik ekipleri, Bayburt-Erzurum karayolu Kop Dağı Geçidi tünel şantiyesinin bulunduğu mevkide akaryakıt yüklü üç tanker ile iki kamyonun kayarak yolu kapatması üzerine tedbir amaçlı karayolunu ulaşıma kapattı. Bu sırada Erzurum'dan Bayburt istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 K 0927 plakalı tır buzlanmanın etkisiyle duramayarak önce Kop Dağı Tüneli inşaatında çalışan Osman Şentürk'ün kullandığı 06 DS 5307 plakalı kamyona, sonra yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Şentürk, olay yerinde hayatını kaybetti.



Trafik ekiplerinin haber vermesiyle çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi Kop Dağı'na sevk edildi. Kazanın meydana geldiği mevkiye ulaşan iki ambulans da buzlanmanın etkisiyle kayarak daha önce kazaya karışan ve bariyerlere çarparak duran tıra çarptı.



Bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görgü tanığı kamyon şoförü Gökhan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay esnasında kendisinin Bayburt yönünden Erzurum istikametine gittiğini söyledi.



Bir akaryakıt tankerinin de buzlanmanın etkisiyle kaymaya başladığını belirten Kara, "Arabanın kaymaya başladığını görünce ben de vites küçülterek arabamın arkasını bariyerlere yasladım. Yukarıdan gelen mor renkli tır bizim yanımızdan silme geçti, firenledi, panikledi, hatta trafik polisi de son anda ondan kendini kurtardı." dedi.



Kazada hayatını kaybeden Osman Şentürk'ün olay anında aracından aşağıya atladığını anlatan Kara, "Ölen kişi aracın kabininden atladı. Kabinden atlayınca iki dingil arasında kalarak öldü" ifadesini kullandı.



Olayın ardından Bayburt-Erzurum karayolu yaklaşık 4 saat ulaşıma kapatıldı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Şentürk'ün cesedi Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, karayolu yeniden trafiğe açıldı.



Kazada yaşamını yitiren Osman Şentürk'ün babasının da 15 gün önce vefat ettiği öğrenildi.