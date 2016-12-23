Bayburt'ta Sokak Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ağır kış koşullarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.



Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürü Hayrettin Haluk Akkoyun, yaptığı açıklamada, ekiplerin fırınlardan aldığı ekmekleri cezaevi yolu, DSİ Köprüsü, 21 Şubat Sanayi Sitesi mevkisi, Polis Okulu mevkisi, Vilayet Ormanı ve Kayış Kıran mevkisine bıraktığını söyledi.



Hayvanların çetin geçen kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlandığını belirten Akkoyun, "Belirli aralıklarla doğaya yem bırakan ekiplerimiz fırınlardan aldıkları ekmekleri sokak hayvanlarının sıklıkla gezdiği yerler ve yabani hayvanların geçiş güzergahı olduğu düşünülen yerlere bırakıyor." ifadelerini kullandı.