Bayburt'ta Sibirya Kazı Fotoğraflandı

Bayburt'ta, kırmızı göğsü ve çarpıcı tüyleriyle "dünyanın en nadide, en küçük ve en güzel" kaz türleri arasında yer alan Sibirya kazı görüldü.



Bayburt'taki kuş türleri üzerine çalışma yapan Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Abdurrahman Sefalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal güzellikleri ve biyoçeşitlilik açısından zengin olan kentte, ender görülen ve nesli tehlike altında olan bir kuş türü olan Sibirya kazını fotoğrafladığını söyledi.



Sefalı, Sibirya kazının günümüzde kendi anavatanın da dahi nadir görülen bir tür olduğunu belirterek, "Kuş gözlemcilerinin kullandığı önemli bir kaynak olan Collins'e de baktığımız zaman bu kuşun anavatanında da bulunduğu yerlere önemli işaretlemeler yapıldığını görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor, bu kuş türü kendi anavatanında da nadir olarak görülüyor" dedi.



Böylesi nadide bir kuş türünü Türkiye'nin de aralarında olduğu 5 Avrupa ülkesinin görebildiğini ifade eden Sefalı, bunu da göç esnasında görebildiklerini ifade etti.



Sefalı, 1980'li yıllarda Van Erçek Gölü'ne iki çiftin geldiğini, bu iki çiftin bir yıl burada ürediğini ama ondan sonra üremelerine dair bir bilginin bulunmadığını kaydetti.



Sibirya kazının yakın dönemde de Manyas Kuş Cenneti'nde görüldüğünü anlatan Sefalı, "Kuş gözlemcileri bu türü fotoğraflayabilmek için adeta kıyameti kopardı. Çünkü çok nadir bir tür ve nesli de tehlike altında. Böylesi nadir bir kuş türü Bayburt'a gelmişse kuşa merakı olan kişilerin dürbünlerini alıp Demirözü ilçesi yöresinde gözlem yaparlarsa görebilirler." ifadelerini kullandı.



Bu türün bu mevsimde Bayburt'ta olmasının ilginç ancak Bayburt için çok çok önemli bir veri olduğuna işaret eden Sefalı, Sibirya kazını Bayburt'ta gördüklerinde angut kuşları arasında olduğunu dolayısıyla da onlarla birlikte fotoğraflayabildiklerini vurguldı.