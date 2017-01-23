Bayburt'ta Şap Hastalığıyla İlgili Toplantı Düzenlendi

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce şap hastalığının önlenmesine yönelik çalışmaların görüşüldüğü toplantı düzenlendi.



Müdürlük binasında düzenlenen toplantıya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut, Müdür Yardımcısı Bülent Bayraktar, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Kani Yavuz ile veterinerler katıldı.



Karabulut, yaptığı konuşmada, şap hastalığı ile mücadelede 2017 yılı için yeni bir eylem planı hazırlandığını belirterek, "Yeni eylem planında hastalıkla mücadelede yoğun bir çalışma başlatıldı. Bu doğrultuda bizde ilimizde yürüteceğimiz aşılama ve diğer mücadele çalışmalarını daha etkin hale getirmeliyiz. Özellikle sahadaki aşılama çalışmalarında daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Diğer yandan yetiştiricilerimizin bu konudaki duyarlılıklarını artırmak adına aşılama çalışmaları ile bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine ağırlık vereceğiz." diye konuştu.



Veteriner hekimlerin görüşlerini de dile getirdiği toplantıda, hastalıkla ilgili yapılacak çalışmalar ve yaşanan sorunlar da ele alındı.