Bayburt'ta Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü

Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından organize edilen "Sağlıklı Yaşam ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü" Aydıntepe ilçesinde gerçekleştirildi.



İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü İlker Hancı, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.



Aydıntepe Kaymakamlık binası önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi üzerinden Kale Park önünde sona erdi.



Yürüyüşe, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Halk Sağlığı şube müdürleri, kurum amirleri, sağlık personelleri ve öğrenciler katıldı.