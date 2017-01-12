Bayburt'ta Mahalle Odası Toplantısı Yapıldı

Vali İsmail Ustaoğlu, kentte vatandaşlarla buluşmak için başlattığı Mahalle Odası Toplantılarına Karasakal Mahallesinde devam etti.



Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Bayburt'un geleneksel kültüründe çok önemli yer tutan mahalle odaları buluşmalarını geleneği devam ettirmek, diri tuttmak ve gelecek kuşaklara aktarma adına toplantıyı düzenlediklerini söyledi.



Toplantılarla hem bu kültür yaşatılırken hem de ilin yönetici ve idarecileri ile vatandaşların aynı ortamda bir araya geldiğini ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini alarak bunlarla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz. Daha da önemlisi mahallelerimizde geleneklerin yaşatılması adına geriye dönük kadim kültürümüzde önemli yer tutan belli isimler, gelenekler varsa bunları da paylaşarak geçmişten geleceğe adeta güzel bir koridor, güzel bir anı ve hatırlatma adına buluşmaları gerçekleştiriyoruz."



Ustaoğlu, toplantılara katılımın daha yoğun olmasını arzu ettiklerini de dile getirerek, mahalle odası toplantılarının bundan sonra da düzenli olarak yapılacağını kaydetti.



Vali Ustaoğlu, konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin istekleri dinlendi.