Bayburt'ta Mahalle Odası Toplantısı

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte vatandaşlarla buluşmak için başlattığı mahalle odası toplantılarına Halfikale Mahallesi'nde devam etti.



Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, devletle vatandaşların buluşması düşüncesinden hareketle başlattıkları toplantıların amacına ulaşmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Bayburt'ta ulaşamadıkları tek bir vatandaş dahi kalmamasını arzu ettiklerini belirten Ustaoğlu, "Her vatandaşımızı evinde ziyaret edemesek de bu gibi ortamlar sayesinde problem ve sorunlarını bizimle paylaşmalarını sağlamaya gayret ediyoruz." dedi.



Toplantı, Vali Ustaoğlu'nun mahalle sakinlerinin isteklerini dinlemesinin ardından sona erdi.