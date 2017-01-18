Bayburt'ta, Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Bayburt'ta yeni yılın ilk dönem koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.



Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan ile yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri katıldı.



Ustaoğlu, yeni yılın Bayburt, millet ve memleket açısından hayırlı olması temennisinde bulundu.



İl Koordinasyon Kurullarının, ilimizle ilgili bir yıl içerisinde yapılacak olan başta yatırımların değerlendirilmesi ve birimler arası bu yatırımlarla ilgili konuların gözden geçirilmesi amacını taşıdığını ifade eden Ustaoğlu, "Bu anlamda da ilimiz yatırımlarının bu vesileyle her üç ayda bir ne aşamaya gelindiğinin gözden geçirilerek varsa aksayan hususlar bunları değerlendirerek yıl sonu itibariyle hedeflenen amaca ulaşması açısından bu toplantılar önemli." diye konuştu.



Toplantı, yatırımcı kurumların temsilcilerinin, 2017 yılı programında yer alan projelerle ilgili bilgi sunumu ile sona erdi.