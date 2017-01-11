Bayburt'ta Karbonmonoksitten Zehirlenme Şüphesi

Bayburt'ta bir hamamda yıkandıktan sonra fenalaşarak mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvuran 11 kadın, tedavilerinin ardından taburcu edilerek evlerine gönderildi.



İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki bir hamamda yıkanan kadınların, evlerine gittikten kısa bir süre sonra rahatsızlanarak Bayburt Devlet Hastanesi Acil Servisine geldiğini söyledi.



Kadınların sağlık durumlarında ciddi bir sıkıntı olmadığını belirten Hancı, "Hepsi ayakta tedavi için acil servise gelmişler. Hastaneye gelen kişiler küçük bir oksijen tedavisinin ardından tekrar evlerine gönderildi. Bu 11 kişiden sadece 2'si 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye getirildi. Diğerleri kendi imkanlarıyla geldi." diye konuştu.



Hancı, acil servise mide bulantısı şikayetiyle gelen kişilerin, hamamda kömür kokusu aldıklarını söylediklerini aktardı.



Bayburt'ta önceki yıllarda hamamda zehirlenme vakası olduğunu ancak bunun ona benzer bir tarafının bulunmadığını dile getiren Hancı, şunları kaydetti:



"Bu kişiler hamamda yıkandıktan sonra evlerine gitmişler. Evlerinde baş dönmesi ve mide bulantısı olunca da hastaneye gelmişler. Acil serviste yapılan tedavilerinde hafif şekilde karbonmonoksit seviyelerinin yükseldiği tespit edildi. Oksijen tedavisiyle hepsi düzeldi. Ciddi bir durum söz konusu değil."