Bayburt'ta Isıtmalı Otobüs Durakları Kuruluyor

Kış mevsiminin sert geçtiği şehirlerden Bayburt'ta, ısıtmalı otobüs durağı uygulamasına geçildi.



Bayburt Belediyesinden yapılan açıklamada, kış mevsiminde şiddetli soğukların yaşandığı şehirde, vatandaşların dolmuş beklerken üşümemeleri için ısıtmalı otobüs duraklarının kurulumuna başlandığı belirtildi.



Kurulumuna Cumhuriyet Caddesi'nden başlanan durakların şimdilik 6 noktada olacağı kaydedilen açıklamada, Belediye Başkanı Mete Memiş'in şu ifadelerine yer verildi:



"Isıtmalı durak uygulaması Bayburt'ta toplu taşımayı sıklıkla kullanan vatandaşların soğuk çilesini ortadan kaldıracaktır. Bayburt'ta vatandaşlar artık soğuk kış şartlarında dolmuş beklerken üşümeyecek. Durak sayısı şimdilik 6 ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahlara kurulacak. Sayı zamanla artabilecek."