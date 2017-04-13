Bayburt'ta İlaçlama Çalışması

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisineklerle mücadele için ilaçlama çalışması yaptı.



Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Benal Akburak, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle yaz aylarında vatandaşları rahatsız eden sivrisineklerle henüz yumurtlama mevsiminde mücadeleye başladıklarını ifade ederek, bu kapsamda sulak ve bataklık alanlarda ilaçlama çalışmasına başlandığını aktardı.



Çalışmaları toplum sağlığını korumak için sürdürdüklerini ifade eden Akburak, şunları kaydetti:



"Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, sulak alanlar başta olmak üzere kanallar, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda ilaçlama yaptı. Aynı zamanda kene ile mücadeleye de başlayan ekipler, mesire alanlarında vatandaşların gönül rahatlığıyla pikniklerini yapabilmeleri için buralarda da ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Oldukça detaylı ve titizlikle sürdürülen çalışmalar yaz sezonu boyunca devam edecek."