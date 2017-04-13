Bayburt'ta İl Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Bayburt İl Koordinasyon Kurulu toplantısının ikincisi Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı.



İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Ustaoğlu, devam eden yatırımların değerlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen toplantının, yılda 4 kez düzenlendiğini belirtti.



Kurumlar arası koordinasyon noktasında var olan problemlerin görüşüleceğini aktaran Ustaoğlu, "Özellikle yatırımcı kurum ve kuruluşların ilimizde yaptığı yatırımların geldiği noktayı da gözden geçirerek, diğer kurumlarla alakalı olarak aksayan noktalar varsa bunları da burada değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Kentte, 2017 yılında güzel yatırımlara imza atılacağına işaret eden Ustaoğlu, şunları söyledi:



"Ulaşım alt yapısından tarımsal sulama ile ilgili yatırımlara kadar bu başlıklar altında yapacağımızın yatırımlar önümüzdeki yıllarda ilimizin çehresini değiştirecek. Özellikle Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan ilimiz açısından önemli yatırımların altına imza atılacak. Bu anlamda 2017 yılı bizim için çok önemli bir yıl olacak. Bu noktada sizlerden de bir ricam olacak. Özellikle bu işlerin mutfağında yer alan teknik ekiplerimizin motivasyonlarını üst düzeylerde tutarak verimi artırmak sizlere düşüyor."



İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Müdürü İsrafil Erdoğan ise 2017 yılı birinci dönem sonu itibariyle yatırımcı bölge ve il kuruluşları tarafından Bayburt'ta 162, mahalli idare kuruluşları tarafından ise 281 olmak üzere toplam 443 proje yürütüldüğünü bildirdi.



Toplantı, yatırımcı bölge ve il kuruluşları ve mahalli idare sorumluları tarafından yapılan sunumların ardından sona erdi.