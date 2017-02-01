Bayburt'ta Çığ Uyarısı

Bayburt ve yöresindeki kar örtüsü nedeniyle çığ uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.



Açıklamada, "Bayburt genelinde mevcut kar örtüsü üzerine yeni kar yağışı beklendiğinden dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadesine yer verildi.