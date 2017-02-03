Bayburt'ta Çığ Riski Uyarısı

Bayburt Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Adil Arslan, il genelinde çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.



Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsimi dolayısıyla kentte yoğun kar yağışı olduğunu, bunun da beraberinde bazı bölgelerde çığ oluşumunu kolaylaştırdığını söyledi.



Kış mevsiminin genel olarak çığ oluşum dönemi olduğuna dikkat çeken Arslan, "Özellikle ocak, şubat ve mart dönemlerinde tabaka, toz ve gevşek kar çığları yoğun olarak meydana gelebiyor. Bu kış mevsiminde yoğun kar yağışı alan Bayburt genelinde vatandaşlarımızın çığ riski bulunan yamaçlardan kesinlikle uzak durmaları gerekmektedir." dedi.



Arslan, vatandaşların bu dönemlerde gevşek kar kütlelerinin bulunduğu yamaçları ulaşım amaçlı dahi olsa kesinlikle kullanmamaları ve bu alanlarda ava çıkmamaları gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"İlimiz genelinde bu tür risk taşıyan alanlarımız müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışma ile belirlendi. Ancak bu alanlar dışında da çığ olayları yaşanabileceği için vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyoruz. Müdürlüğümüzce yapılan çalışmada ilimiz genelinde öncelikli risk alanları Kopuz, Yukarı Kışlak, Göloba, Harmanözü, Demirışık, Orta Çımağıl, Petekkaya, Yaylapınar, Heybetepe, Yazyurdu, Kavlatan, Günbuldu, Dumlu, Aşağı Çımağıl, Arduçgöze, Üzengili, Helva, Kozluk ve Gökçeli köyleri ile Halfikale mahallesi."