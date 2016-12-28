Bayburt'ta 4 Kişi Tutuklandı

Türkiye'nin değişik yerlerinde haklarında yakalama kararı bulunan biri cezaevi firarisi 7 kişi, Bayburt'taki polis ekiplerince yakalandı. Şahıslardan 4'ünün tutuklandı.



Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kente giriş yapan araç ve şahıslar üzerindeki çalışmalarda, Van Erciş İlamat ve İnfaz masasınca, "Kaçakçılığın men ve takibine dair kanun" kapsamında 2 yıl kesinleşmiş cezası olan E.E. isimli şahıs polis ekiplerince gözaltına alınarak, adliyeye getirildi. Söz konusu şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Uygulamalar kapsamında, hırsızlık suçundan aranan ve Bayburt Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakkında 2 yıl kesinleşmiş cezası olan A.H isimli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Yapılan yol kontrollerde, Cumhurbaşkanına hakaretten Ağrı-Doğubeyazıt Asliye Ceza Mahkemesince aranan M.Ş, gözaltına alınarak, adli makamlara teslim edildi. Şahıs, buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Polis ekiplerinin kontrollerinde, Erzurum İlamat ve İnfaz masasınca, basit yaralama suçundan 3 bin lira cezası bulunan Ş.E de adli makamlardaki işlemlerinin ardından tutuklandı. Uygulama noktasında, sorgu için kimlik numarası veren kişinin tutumdan şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, kişinin gerçek kimlik numarasına ulaştı. Yapılan sorguda bu kişinin Aydın'ın Nazilli ilçesindeki ceza evinden firari C.O. olduğu tespit edildi. Ayrı ayrı 1 yıl 4 ay ile 30 ay kesinleşmiş cezası olan firari şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine hakkında basit yaralama suçundan İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından toplamda 3 bin 740 lira para cezası bulunan B.K, uygulama noktasındaki aramada yakalanarak, gözaltına alındı.



Gerçekleştirilen yol kontrollerinde ise ödeme şartını ihlal suçundan aranan bir şahıs da gözaltına alındı. Bu kişinin aracında yapılan incelemede bir adet ruhsatı olmayan yivsiz av tüfeği ile tüfeğe ait 21 dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca polis ekiplerince kente girişte yapılan çalışmalarda asker kaçağı olan 7 kişiye de tebligatla bilgilendirme yapıldığı bildirildi. - BAYBURT