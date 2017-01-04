Bayburt'ta 3 Kurt Drone ile Görüntülendi

Bayburt'ta, köylüler tarafından drone ile çekilen kurt görüntüleri ilgi odağı oldu.



Merkeze bağlı Yedigözeler köyü sakinlerinden Abdullah Okumuş, her gün uzaktan gördükleri ve merak ettikleri yaban hayvanlarını daha yakından görmek için drone ile çekim yaptı.



Okumuş, kış mevsimiyle birlikte bazı yaban hayvanlarının köylerinin yakınına kadar geldiğini belirterek, "Köyümüzde Herse Çukurları olarak bilinen alanda yaban hayvanlarının olduğunu fark ettik. Bunların hangi tür hayvan olduğunu öğrenmek için drone gönderdik." dedi.



Drone ile yaptıkları çekimlerde köylerinin yakınına kadar gelen yaban hayvanlarının kurt olduğunu fark ettiklerini dile getiren Okumuş, "Kurtlar dronenin sesinden olsa gerek ürktü ve kaçmaya başladı. Onlar kaçarken de biz çekime devam ettik. Bu çektiğimiz görüntüleri sosyal medyada paylaşınca insanların ilgisini çekti." diye konuştu. - BAYBURT