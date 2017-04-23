Bayburt'ta 23 Nisan Coşkusu
Bayburt’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Bayburt'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Şehit Recep Eşiyok İlkokulu'nda gerçekleştirilen törene Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu kutlama töreninde Vali Ustaoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Çağlayan birer konuşma gerçekleştirdi. Tören çocukların yaptığı birbirinden renkli gösterilerle son buldu. - BAYBURT