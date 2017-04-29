Bayburt Sezonu Galibiyetle Kapadı
Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Bayburt Grup İl Özel İdare Gençlik Spor sezonun son mücadelesinde sahasında Tekirdağspor’u ağırladı.
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bayburt Grup İl Özel İdare Gençlik Spor sezonun son mücadelesinde sahasında Tekirdağspor'u ağırladı. Bayburt Grup rakibini tek golle geçerek sezonu 3 puanla kapattı.
Stat: Genç Osman
Hakemler: Celal Bayraklı xx, Vural Gül xx, Hamdi Tontu xx
Bayburt Grup İl Özel İdare: Gökhan Aslan x, Yücel xx, Erçin xx, Aykut x, Gökhan xx, Aykut Sarıdoğan x, Batuhan xx, Baran xx (Samet dk. 74 x), Hasan x, Onur xx, Hasan Üstübücü x (Selçuk dk. 68 xx),
Tekirdağspor: Erşen xx, Hakan xx, Kemal x (Barış dk. 63 xx), Ceyhun x (Tarkan dk. 70 x), Mehmet Ali xx, Alpay x, Göksel x, Mehmet Fırat xx, Mehmet x, Emre xx (Rıdvan dk. 46 xx), Murat xx
Gol: Batuhan (dk. 15) (Bayburt Grup İl Özel İdare) - BAYBURT