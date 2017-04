Bayburt referandumda evet rekoru kırdı

Bayburt milletvekili Kavcıoğlu, "Bayburt için övünülecek bir olay"



BAYBURT - Bayburt yüzde 81.79'luk referandum rekorunun gururunu yaşıyor. AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 81,70 ile en çok "evet" oyu veren hemşehrilerine teşekkür etti.

Bu rekorun Bayburt için övünülecek bir olay olduğunu kaydeden Kavcıoğlu, "Bayburtlu bütün hemşerilerime. Bu süreçte bize her türlü desteği veren bütün dışarıdaki, yurt dışındaki hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bayburt bu şekilde ortak meseleler olduğunda ülkemiz, vatanımız, milletimiz söz konusu olduğunda her zaman devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Onun için Bayburtlu olmaktan büyük bir onur duyuyorum." dedi.

Kavcıoğlu, sistem değişikliğinde Bayburt'un çok önemli bir destek verdiğine vurgu yaparak, "Hani 'çorbada tuzu olmak' denir ya bizim biraz daha fazla katkımız olduğunu düşünüyorum. Bu katkıyı da bütün Bayburt ile bütünleşerek vermemiz Bayburtlular olarak hepimizi onurlandırmıştır. Ben bir kez daha bu şehrin milletvekili olarak, Bayburtlu olarak, bu şehrin çocuğu olarak herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bayburtlu vatandaşlardan Resul kapı ise, Bayburt'un her zaman devletinin milletinin yanında olduğunu ifade ederek, "Bana Bayburt'un neyi meşhurdur diye sorsanız 'Bayburt, böyle zor günlerde devletinin, milletinin arkasında durur. Bayburt'un o yüzden insanı meşhurdur, delikanlıdır, merttir." dedi.

Emekli öğretmen Ahmet Demiröz ise, oy kullandığı Taşçılar köyünde geçersiz hiçbir oy çıkmadığını ve 77 seçmenin tamamının evet oyu verdiğini belirterek yeni sistemin vatana millete hayırlı olmasını temenni etti.

(BK-AT-Y)