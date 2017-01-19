Bayburt Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bayburt merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 21 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı.



Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin kentteki üst yönetim yapılanmasında yer aldığı belirlenenlerin yakalanmasına yönelik Bayburt merkezli İstanbul, Trabzon, Diyarbakır, Amasya, Van, Çorum, Zonguldak, Erzurum ve Bitlis'te 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı.



Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada çok sayıda dijital materyal bulundu.



Adreslerinde bulunamayan 8 zanlı aranıyor.