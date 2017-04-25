Bayburt Merkezli 8 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 6 Gözaltı

Bayburt merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.



Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması, askeriye ve emniyete öğrenci hazırlayarak örgüte insan kaynağı sağladığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik Bayburt merkezli Muş, İstanbul, Denizli, Çanakkale, Afyonkarahisar, Ankara ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 8 zanlıdan 1'i Bayburt'ta, 5'i ise diğer illerde gözaltına alındı.



Adreslerinde bulunamayan 2 şahsın ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.